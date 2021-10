Occupatievraagstuk heeft aandacht van de regering

- Advertisement -

Het occupatievraagstuk op het Dalian-project te Paramaribo-Noord heeft de aandacht van de regering. De wet is er en de regering gaat dit probleem serieus aanpakken. Zo liet vicepresident Ronnie Brunswijk donderdag weten in het parlement. Hij benadrukt dat occupatie niet getolereerd zal worden. Zaterdag is de politie gestart met het ontruimen van occupanten ook het Dalian Project.

Op het project worden woningen die reeds aan anderen zijn toegewezen bezet gehouden door occupanten, die zich ook braakliggende percelen hebben toegeëigend. In het college hebben parlementariërs dit probleem aangekaart en vragen aan de regering gesteld.

De vicepresident zegt dat toen de kwestie de regering ter ore is gekomen, zij terstond opdracht heeft gegeven aan de politie. Dit omdat er een wet is die occupatie strafbaar stelt. Volgens de regeringsfunctionaris is de politie inderdaad geweest, maar er is ervoor gekozen om niet meteen hard op te treden. De mensen zijn aangezegd zich te verwijderen en hebben daartoe de gelegenheid gekregen. “Dus als dat niet gebeurt, dan is er geen andere keus dan op te treden. Het heeft in ieder geval de aandacht van de regering,” aldus de vicepresident.

Hij benadrukt dat de regering geen enkele occupatie meer zal tolereren. In dit kader verwees de vicepresident naar het occupatieprobleem te Sunny Point, welke de regering tot nu toe bezig is op te lossen. Hij haalde ook de kwestie Texas aan. “Al die problemen willen we niet meer. Daarvoor is er een wet in het college aangenomen. De regering gaat dit serieus aanpakken.”