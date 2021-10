Huizen ontruimd door politie, 11 personen aangehouden

Op het Dalian-project te Paramaribo-Noord, waar occupanten de afgelopen dagen actief waren, heeft de Surinaamse politie gisteren 11 personen aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Personen die geen bewijs of stukken konden overleggen, dat zij legaal in de huizen wonen, werden zonder pardon uit de woningen gehaald. Ook hun inboedel werd uit de woning gehaald, zoals op bovenstaande foto te zien is.

In onderstaand filmpje is te zien hoe een van de occupanten in opdracht van de inspecteur van politie, naar het bureau wordt afgevoerd: