Renovatie van O.S. 4 Meerzorg vordert gestaag

Het vervangen van het dak, het slopen van de plafonds en het strippen van de gaasramen van O.S.4 Meerzorg is sinds 4 oktober aan de gang. “De verbouwing heeft in etappes plaatsgevonden en we zijn op schema”, zegt aannemer Dayne Sendar van APEX Steel N.V.

Inmiddels zijn alle dak- en nokplaten vervangen, zijn de dakgoten en de kapconstructie gerehabiliteerd, zijn alle binnen plafonds vervangen, is de gevelbekleding van de wanden vernieuwd en heeft de elektriciteitsinstallatie opnieuw plaatsgevonden. De komende week worden alle wanden en deuren geschilderd, worden er nieuwe lampen geplaatst en zullen de termieten bestreden worden.

Er wordt dag en nacht gewerkt zodat de leerlingen geen last ondervinden van de verbouwing en snel weer in een mooie school les kunnen volgen. De renovatie duurt tot en met eind oktober.

De verbouwing is mogelijk met financiële hulp van Alcoa Foundation die met deze renovatie een bijdrage wenst te leveren aan het weer terugbrengen van een veilige, gezonde en stimulerende leeromgeving voor de leerlingen en leerkrachten van O.S. 4 Meerzorg.

De aanvraag voor renovatie is door Stichting The Back Lot bij de Alcoa Foundation ingediend en is gehonoreerd. Bouwbedrijf Kiesel biedt technische ondersteuning.