Politie lost waarschuwingsschoten om beruchte crimineel aan te houden

De Surinaamse politie heeft afgelopen zondag de 20-jarige Renato C. alias ‘Tooty’ na een vluchtpoging aangehouden, vanwege diverse aangiften tegen hem. Zo pleegde deze beruchte crimineel straatroof, bracht hij iemand verwondingen toe met een bijl en maakte hij zich schuldig aan woninginbraak, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte is een bekende van de politie en beroofde in de maand mei en juli van het lopend jaar twee jongemannen die over straat liepen van hun mobiele telefoontoestellen. Daarnaast bracht hij ook dit jaar een ander manspersoon tijdens een ruzie verwondingen toe met een bijl. Het slachtoffer liep een armfractuur op en is voor medische behandeling verwezen naar de orthopeed.

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 oktober 2021 maakte Renato zich schuldig aan een woninginbraak aan de Menkendam. Bij die inbraak ging hij er vandoor met een televisie toestel, een microwave, twee gascilinders van 28 lbs en een geldbedrag in SRD.

Na de aangifte van deze inbraak stelde de politie op 16 oktober een onderzoek in en werden de weggenomen goederen met uitzondering van het geldbedrag op het woonadres van Renato aangetroffen en in beslag genomen. Bij die gelegenheid werden in eerste instantie drie bewoners als verdachte aangemerkt en aangehouden.

Naderhand kwam tijdens het politioneel onderzoek naar voren dat Renato de goederen naar de woning had gebracht. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het drietal na te zijn verhoord heengezonden. De goederen werden vervolgens afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

Wetsdienaren van het politiebureau Latour signaleerden op 17 oktober de verdachte Renato te De Goede Verwachting. Bij het zien van de politie zette hij het op een lopen. Ondanks er waarschuwingsschoten werden gelost om hem tot stoppen te dwingen, zette hij zijn vlucht voort.

Op een bepaald moment hield de verdachte zich schuil in een bosschage aan de Purmerendweg. Na een zoekactie van de politie werd hij in het bosschage gevonden en aangehouden.

Hangende het onderzoek is Renato na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.