‘Met hogere vaccinatiedekking grote kans op gezellige feestdagen’

Hoe hoger de COVID-19-vaccinatiedekking in Suriname, hoe groter de kans op een vrijere en veiligere samenleving rondom de feestdagen. Een vereiste daarvoor is dat de vaccinatiegraad tegen die tijd rond de 70 of 80 procent ligt

Dat zei de voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie Soenita Nannan Panday-Gopisingh donderdag tijdens de wekelijkse Covid-persconferentie.

Met deze boodschap hoopt de overheid inwoners van Suriname aan te moedigen zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Alleen dan bestaat de kans dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden, zodat Suriname weliswaar met andere omgangsvormen kan uitkijken naar wat gezelligheid tijdens de feestdagen.

In totaal heeft op dit moment 50,45% van de vaccinatiedoelgroep minimaal 1 prikje gehad, terwijl 39,15% van de doelgroep volledig gevaccineerd is.