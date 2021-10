Investeerder uit Suriname koopt 58 panden in Almelo op

- Advertisement -

In de Nederlandse krant Tubantia staat dit weekend het opmerkelijke verhaal van een Surinaamse investeerder, die 58 panden in de stad Almelo opkocht. Daaronder ook een halve straat

De man, Widjai Sardjoe van Intervast Suriname (foto), geeft in een openhartig interview met de krant aan wat zijn beweegreden zijn geweest om in Nederlands onroerend goed te investeren.

Twee jaar geleden was het rommelig in Suriname en vertrouwde hij de politieke situatie niet. Voor zijn investeringsbedrijf Intervast Suriname zocht hij een veilige plek om geld te investeren en hevelde kapitaal over naar Nederland.

“Als we hier in Suriname in de problemen zouden komen, dan hadden we in elk geval nog geld in Nederland”, aldus Sardjoe tegen de krant. En zo kocht hij een flink aantal woningen in Almelo, in het oosten van Nederland op nog geen half uur van de grens met Duitsland.

Hij geeft aan dat hij niet de enige Surinamer is die panden in Nederland heeft gekocht; hij kent nog een aantal andere Surinaamse investeerders die dit pad hebben bewandeld.

Dat niet iedereen in Nederland blij is met het handelen van de investeerder blijkt uit de poll onderaan het artikel. Slechts 14% van de deelnemers aan de poll vindt dat deze investeerder niks verkeerd doet, omdat het een vrije markt is.

41% vindt dat dit soort handel de Nederlandse woningmarkt verpest en verboden moet worden en 45% vindt dat dit nóg een reden is, om zo snel mogelijk een woonplicht in te voeren.