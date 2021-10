Educatiefprogramma Wani en Sabi on the road

Vrijdag 22 oktober was de Launch van het educatieve programma “Wani & Sabi on the road”. Het Wani & Sabi team bracht een bezoek aan de RK-voorschool Pin Pin te Kwatta waar ze een educatieve activiteit deden met de peuters. “Het was een hele leuke en leerrijke dag voor de peuters en de leerkrachten”, zegt Bianca Eli, coördinator van Pin Pin.

UNICEF en Saga Interproject Suriname zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van Early Childhood Development! Het gaat om het bevorderen van afstand leren en vroege stimulatie door Early Childhood Education voor kinderen vanaf 3 jaar oud. Speciaal hiervoor zijn de films van “Wani & Sabi” ontwikkeld, een serie educatieve en informatieve kinderfilmpjes die volledig gericht zijn op Surinaamse kinderen. Deze filmpjes worden via Televisie (ATV 12.3), YouTube en Facebook (Basic Learning4kids Suriname) beschikbaar gesteld om een zo groot mogelijk bereik van de doelgroep te realiseren.

Om zo veel mogelijk kinderen te bereiken is een speciaal programma ontwikkeld: “Wani & Sabi on the road” waar de mascottes Wani & Sabi samen met hun team op bezoek gaan bij kinderdagverblijven en peuterscholen, zegt Yvonne Karels-Helslijnen Programma-manager van Saga Interproject. Tijdens het bezoek wordt een educatieve activiteit gedaan met de peuters. Minimaal 2 leidsters van de locatie doen mee met het Wani & Sabi team zodat ook een positief leereffect voor de toekomst wordt bereikt.

De kinderdagverblijven en peuterscholen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld “Spelen met verf”, “Zinken en drijven”, “Spelen met water” en “Kleurenorkest”. Indien u uw peuters wil verrassen met een bezoek van Wani & Sabi, maak dan contact met Saga Interproject Suriname via 8430059 of 8795120.

Zowel de educatieve films Wani & Sabi als het activiteitenprogramma van “Wani & Sabi on the road” zijn gebaseerd op het in Suriname ontwikkelde curriculum “Basic Learning4kids”. Saga Interproject Suriname heeft “Basic Learning4kids” ontwikkeld voor kinderen van de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Inmiddels is er 12 jaar succesvolle ervaring met de implementatie en het gebruik van dit curriculum binnen de Prey Skoro voorscholen, RK-voorscholen en de Stimulatiegroep voor jonge dove- en slechthorende peuters. Dit gebeurt in samenwerking met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) en het Ministerie van Onderwijs. Het leidt tot aantoonbaar positieve resultaten voor kinderen die het curriculum hebben gevolgd.

En er is nog meer goed nieuws! Wij gaan namelijk door met het ontwikkelen van Surinaamse content. Dat is enorm belangrijk voor de ondersteuning van vroege stimulatie en leren voor kinderen van 3 jaar. Op 23 november 2021 start het 2e seizoen van de educatieve filmpjes Wani & Sabi op ATV-kanaal 12.3. Maar ook het 3e seizoen Wani & Sabi is in de maak en wordt gesponsord door de Staatsolie Foundation!