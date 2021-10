Denise Jannah brengt eerbetoon aan Mahalia Jackson

- Advertisement -

Powervrouw Denise Jannah brengt op dinsdag 26 oktober in Theater Zuidplein te Rotterdam, een eerbetoon aan de meest inspirerende gospelzangeres aller tijden: Mahalia Jackson. Ze wordt begeleid door Danny van Kessel op toetsen, Pieter Althuis op de bas en Walther Muringen op drums. Op deze dag, 26 oktober 2021, zou Mahalia 110 jaar zijn geworden.

Mahalia Jackson staat vooral bekend als de ‘queen of gospel’ maar ze was ook één van de grote voorvechters in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Eén van de hoogtepunten in haar zangcarrière beleeft Mahalia op 28 augustus 1963. Dit was tijdens een grootse massademonstratie, de “March on Washington for Jobs and Freedom” voor burgerrechten en banen voor Afro-Amerikanen.

De demonstratie waar dominee Martin Luther King zijn indrukwekkende speech ‘I Have A Dream’ doet. Maar eerst zingt Mahalia Jackson voor de 200.000-koppige menigte op zijn speciaal verzoek het lied ‘I been ‘buked and I been scorned’.