Buschauffeur dodelijk aanrijding is BBS’er; tuinman te pletter gereden

Buschauffeur Reguillo A., die vandaag betrokken was bij de dodelijke aanrijding aan de Nieuw weergevondenweg, is BBS’er van beroep. Na een pick-up en een personenauto te hebben geramd had de chauffeur geen controle meer over zijn bus en reed het voertuig met een vaart een perceel op.

Tijdens die gelegenheid sprong de buschauffeur uit de bus waarna de bus de tuinman Manodjkoemar B. (47) tegen een muur te pletter reed. Manodjkoemar was op slag dood. Twee passagiers die in de bus zaten raakten gewond.

De buschauffeur en de twee passagiers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Het ontzielde lichaam van de tuinman is in beslag genomen. De bus is ter herkeuring naar de berging weggesleept. A. was wel in het bezit van een rijbewijs.

De zaak zal worden overgedragen aan Verkeerunit Midden voor verder onderzoek.