Auto belandt ondersteboven in trens na aanrijding tijdens lockdown

Ook vrijdagavond was het raak tijdens de lockdown in Suriname. Rond 22.00 uur vond er een aanrijding tussen twee personenauto’s plaats aan de Mawakaboweg.

Een van de wagens belandde ondersteboven in de trens lang de weg en de andere kwam in de berm tot stilstand.

De bestuurder van de auto die in trens belandde klaagde van pijn over het lichaam. Hij is per eigen gelegenheid gebracht voor medische behandeling.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de aanrijding zich heeft voorgedaan. De politie van Santodorp heeft het ongeval in onderzoek.