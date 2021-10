Rovers boeien bewoner bij gewelddadige woningroof

In Suriname is een man vannacht in zijn woning aan de Jozef Leliestraat tijdens een roofoverval in de boeien geslagen. De rovers hebben hem ook mishandeld.

Zij drongen het pand binnen door het dievenijzer van een raam te forceren. Zij vielen de man des huizes in zijn slaapkamer aan en sloegen hem in de boeien.

De criminelen haalden vervolgens het huis overhoop en namen geld en goederen weg. Het gaat om ongeveer SRD 70.000, 400 euro en USD 6.900. Zij hebben de plaats aangedaan en verlaten in een witte Toyota Mark X.

De politie is bezig met het onderzoek.