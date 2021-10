Ramadhin informeert parlement over vervaldata vaccins

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft het parlement geïnformeerd over de vervaldata van de verschillende Covid-19-vaccins die Suriname momenteel in voorraad heeft. De bewindsman deelde de informatie bij de beantwoording van vragen tijdens de parlementsvergadering op donderdag 21 oktober.

Suriname beschikt momenteel over de merken AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer en Moderna. Van de voorraad AstraZeneca vervalt een deel eind oktober 2021 en het andere deel eind november 2021. De huidige voorraden zullen nog voordat ze vervallen, gebruikt worden. De voorraad Moderna vervalt eind december 2021, Sinopharm mei 2023 en de partij Pfizer vervalt februari 2022.

De volksgezondheidminister ontkent dat de regering vanwege een overschot een partij van 40.000 doses vaccin aan Jamaica heeft gedoneerd. Ook ligt geen falend beleid hieraan ten grondslag. Hij spreekt van ongeverifieerde informatie die niet op waarheid berust. Volgens minister Ramadhin is hier juist sprake van regionaal partnerschap, internationale samenwerking en solidariteit. Hij legt uit dat Suriname in de periode dat zij niet over vaccins beschikte 51.000 doses heeft gekregen van onder andere Barbados en India. “Deze landen waren niet verplicht aan Suriname te doneren, want ook zij hadden vaccins nodig. Ook zij hebben golven meegemaakt,” aldus de bewindsman.

Hij zegt dat reeds tijdens de Caricom Staatshoofdenmeeting lidlanden hadden gevraagd dat er vanwege de lage vaccinatiegraad in de regio zoveel mogelijk vaccins werden gedeeld. Suriname heeft als land op basis van planning, behoefte en levering in die vraag kunnen voorzien. Volgens Ramadhin was dat een actie van het versterken van regionale partnerschappen. “Wij hebben Jamaica geholpen en zij waren de regering dankbaar”.

Het is de bewindsman niet bekend dat slecht een uitvaartbedrijf belast is met het afhandelen van covidlijken. Hij deelde mee dat een aantal uitvaartbedrijven een training hebben gevolgd om covidlijken af te leggen en uitvaarten te doen. “Vanuit de regering bestaan er geen restricties voor een bepaald uitvaartbedrijf,” aldus de minister.

De enige voorwaarde is volgens Ramadhin dat het personeel van deze ondernemingen een infectie preventietraining bij het BOG of AZP moeten hebben gevolgd. De minister zegt dat er op het stuk van uitvaart een heel goede samenwerking bestaat tussen de uitvaartbedrijven. Zo wordt er onderling samengewerkt in gevallen waar het ene bedrijf niet beschikt over een gescheiden lijkenwagen, waarin het transport van een covidlijk moet plaatsvinden.