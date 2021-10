Onverharde wegen in Saramacca worden voorzien van zand

Verschillende onverharde wegen in het district Saramacca worden momenteel van zand voorzien, door het districtscommissariaat van Saramacca in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken (OW) en het commissariaat Wanica Noord-West. Op maandag 18 oktober is in het ressort Tijgerkreek een aanvang van gemaakt met het project.

De onverharde wegen in dit district verkeerden al geruime tijd in een minder aangename positie. Zowel districtsbewoners als bezoekers van Saramacca hebben meerdere malen aan de bel getrokken om deze jarenlange issue aan te pakken.

Het ministerie van OW en het commissariaat Wanica Noord-West hebben vervolgens besloten om in te komen met een pick-up, inclusief bestuurder. Ondernemer Radjoe Chotkan die ook woonachtig is in het district, stelde een loader beschikbaar voor het inladen van het zand dat afkomstig is van OW.

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga van Saramacca zegt dat het zand veel eerder door OW beschikbaar was gesteld, maar dat de wegen door de enorme regenbuien niet onder worden voorzien van zand.

De burgermoeder zegt dat haar commissariaat is ingekomen met een tractor en brandstof, want om de slechte zandwegen van haar district te bezanden is ongeveer 800 tot 1000 m3 zand nodig. “Indien er meerdere pick-ups worden ingezet kunnen de wegen binnen drie weken van het nodige zand worden voorzien”, aldus de dc.