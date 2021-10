Omgekomen motorfietser verloor controle na maken wheelie

De motorrijder die vrijdagmiddag bij een eenzijdig verkeersongeval om het leven kwam, is de 21-jarige Valencio F. Hij reed over de Margrethalaan gaande richting Kolonistenweg. Ter hoogte van Securin zou Valencio met de motorfiets stunten, door een zogeheten wheelie te maken.

Toen het voorste wiel, na het wippen met de motor, weer op het asfalt belandde zou de jongeman de controle over het stuur hebben verloren. De motorfietser kwam tegen een betonnen barricade aan en vervolgens tegen een ijzeren vuilnisbak.

Door de opgelopen verwondingen kwam het slachtoffer ter plaatse te overlijden. Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. De motorfiets is eveneens ter herkeuring in beslag genomen.

De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.