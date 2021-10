Lid DNV aangehouden in drugszaak

Een militair die ingedeeld is bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), is van de week aangehouden door de Surinaamse politie in verband met een drugszaak, waarbij drugs op Zanderij bij een bolletjesslikker werden ontdekt.

In deze zaak werd een man met de Nederlandse nationaliteit door het BID team aangehouden. Hij probeerde meer dan een kilogram drugs Suriname uit te smokkelen, door een deel te slikken en een deel in zijn reiskoffer te verbergen.

De man werd aangehouden en overgedragen aan de politie. Gaande het onderzoek werd de militair in beeld gebracht en aangehouden.

De militair is in belang van het verdere onderzoek overgedragen aan de Militaire Politie, die de zaak verder zal onderzoeken.