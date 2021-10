Vandaag docu ‘Trefossa, mi a no mi, ik ben niet ik’ op TV in Suriname

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC wordt vervolgd met de documentaire ‘Trefossa, mi a no mi, ik ben niet ik’ van regisseur Ida Does. Deze zal vandaag, donderdag 21 oktober, te zien zijn op de Surinaamse TV.

De documentaire film ‘Trefossa, mi a no mi, ik ben niet ik’ vertelt het verhaal van de bijzondere Surinaamse dichter Trefossa, pseudoniem van Henny de Ziel (1916-1975), die voor het eerst een dichtbundel in het Sranan, de volkstaal van Suriname, uitgaf en de tekst van het Surinaamse volkslied schreef.

Vijftig jaar na het verschijnen van zijn enige dichtbundel Trotji (Aanhef) maakte Ida Does in samenwerking met Paul van den Bos een meeslepende documentaire over het leven en werk van deze opmerkelijke Surinaamse erflater. De documentaire schetst het leven en de betekenis van een man die als zoon van een alleenstaande wasvrouw in Suriname, vanaf een erfwoning uitgroeide tot symbool van kunstzinnige moed en nationale waardigheid.

Behalve veel poëzie omvat de film intieme dagboekfragmenten van Henny de Ziel, geschreven in het Paramaribo van de jaren dertig. Voorts bevat de documentairefilm belangwekkend film archiefmateriaal van de dichter zelf en toont het Suriname uit de eerste helft van de vorige eeuw.

Op donderdag 21 oktober 2021 is de vertoning om 20:15u op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 23 oktober wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 20:30u.

(Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires.

Regie: Ida Does en Paul van den Bos

Research: Ida Does, Paul van den Bos, Biemla Gajadien

Camera: Paul van den Bos

Geluid: Menno Euwe

Producent: René Mendel

Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.