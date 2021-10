Telesur hanteert marktconforme tarieven ingaande 1 november

Met ingang van 1 november zal Telesur haar tarieven noodzakelijkerwijs aanpassen. Het bedrijf heeft in het afgelopen jaar zware verliezen geleden, omdat er een tarief van SRD 12.50 werd gehanteerd bij het bieden of verkopen van diensten en producten. Een koers die veel lager dan de officiele USD koers van ongeveer SRD 21 ligt. “Internetdiensten in Suriname zijn grotendeels afhankelijk van import van materiaal en aankoop van internationale capaciteit uit het buitenland. Deze importen moeten in valuta worden voldaan en daar komt ook een bedrijf als Telesur niet onderuit”, meldt het bedrijf.

“Vanaf de unificatie van de wisselkoers door de Centrale Bank van Suriname in juni 2021 naar SRD 21 voor de USD, hebben wij voor de uitdaging gestaan om de bedrijfsvoering op economisch verantwoorde wijze te plegen, doch de dienstverlening – die nu meer dan ooit een cruciaal element voor de ontwikkeling van de samenleving is – betaalbaar te houden voor de Surinaamse burger. In dit kader hebben wij de gehanteerde koers van SRD 12.50 voor de meeste diensten aangehouden, terwijl andere spelers op de markt er gelijk toe over zijn gegaan marktconforme tarieven te hanteren. Vanwege de financiële crisis en de gevolgen van COVID-19 pandemie is er hier omtrent continue overleg geweest met de regering. Op aangeven van de overheid zijn de tarieven al die tijd niet aangepast.

Wij hebben samen met de eigenaar, gewerkt aan oplossingsmodellen die zowel bedrijfseconomisch verantwoord als sociaal-maatschappelijk dragelijk zijn. Hierdoor hebben wij uiteindelijk toestemming verkregen om per 1 november 2021 al onze diensten tegen aangepaste tarieven aan te bieden.

Vast Breedband Internet

De prijsaanpassingen voor vast breedband internet zijn zodanig dat het dragelijk is voor de samenleving maar ook bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De bedrijfsverbindingen zoals data-internet, VPN etc. worden met 24% aangepast.

Deze aanpassing garandeert Telesur om een goeie prijs-kwaliteit verhouding te garanderen in de dienstverlening zowel kwalitatief als kwantitatief. Ondanks deze prijsaanpassing blijft Telesur met z’n tarieven het meest aantrekkelijke in de markt. Als trusted digital partner zullen wij onze klanten steeds

informeren over de te behalen voordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn voordeliger bellen tijdens de dal-tijden, gebruik maken van de pakketten die gratis belminuten en/of andere voordelen bieden en de maandelijks voordeelacties volgen.

In de afgelopen maanden na goed overleg met de regering rekening gehouden met de gevolgen van de financiële crisis en de pandemie op de samenleving. Wij hebben als bedrijf de gevolgen hiervan geabsorbeerd door niet marktconforme tarieven aan te bieden. Echter kan dit niet langer voortgezet worden en zijn wij genoodzaakt tot bovenstaande tarief aanpassingen over te gaan. De continuïteit van de telecommunicatie dienstverlening moet gegarandeerd blijven. Verder moeten de nodige stappen gezet worden om verder te werken aan het veiligstellen van de digitale toekomst van Suriname.

Wij hebben ons hieraan gecommitteerd en blijven onze dienstverlening uitbreiden en moderniseren, zodat iedereen hiervan optimaal gebruik kan maken. Wij streven ernaar binnenkort nóg hogere internetsnelheden aan te bieden afgestemd op de groeiende behoefte van onze klanten”, aldus het bedrijf.