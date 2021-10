Nederlandse vogelsmokkelaar vrij na betalen SRD 49.000 boete

De Nederlander, die in Suriname was aangehouden voor het smokkelen van 33 zangvogels naar Nederland, is in vrijheid gesteld. Hij heeft een boete van SRD 49.000 betaald.

De man koos ervoor om zijn zaak buiten proces af te wikkelen op grond van de Wet Economische Delicten. Een boete van SRD 49.000 werd vastgesteld welk is voldaan. De verdachte is na het voldoen van de boete vrijgelaten.

De politie had de Nederlander op 15 oktober op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden voor het smokkelen van de zangvogels. De reiziger had 8 vogels verborgen in tandpastadozen en die hebben het niet overleefd.

De in beslag genomen vogelsoorten zijn sabana rowti, oranka rowti, blauwbaka rowti, picolet, jack, bakba kanari en gelebek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de levende vogels in de vrije natuur losgelaten door jachtopzieners van de dienst ’s Lands Bosbeheer.