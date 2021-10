Huisvuil problematiek Saramacca nu op bord Openbaar Groen en Afvalbeheer

Vanaf 2016 wordt het huisvuil in het district Saramacca-Groningen op de hoek van de Misgustweg en Wirantalaan verzameld. Er zou geen sprake zijn van het ‘dumpen’ van alle vuil op deze hoek. Het huisvuil wordt in dit ressort door pick-ups opgehaald en nog dezelfde dag binnen 3-4 uren opgehaald door een grote kraakperswagen op de hoek waar het vuil wordt verzameld. Dit gebeurd al langer dan vijf jaren.

“Deze situatie speelt zich vanaf het jaar 2016. Kijk hoeveel jaren we verder zijn. Nooit heeft iemand er een probleem van gemaakt. En elke dinsdag wordt dat vuil inderdaad daar verzameld. Het wordt niet daar gedumpt. Dus dat onderscheidt moet er gemaakt worden”, zegt Sherin Bansi-Durga, districtscommissaris van Saramacca.

Ongeveer drie maanden terug ageerde een burger over dit probleem via social media. Dit is nog steeds het geval. Het districtscommissariaat van Saramacca heeft deze heer meermalen uitgenodigd om zijn beklag te doen en te kijken naar gezamenlijke oplossingsmodellen. Echter heeft deze burger tot heden niet gereageerd op de uitnodiging van het districtscommissariaat.

Deze case is vanaf woensdag jongstleden volledig overgedragen aan Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken (OW). Gepland is dat er in een raptempo nog deze maand een aanbesteding zal worden gehouden voor de vuilophaal in dit district.

“Er zijn procedures die gevolgd moeten worden. Die volgen we nu. Er wordt een aanbesteding gehouden. We gaan het overnemen binnen een maandje of drie. Twee tot drie maanden moet alles zover zijn”, zegt Jason Gummels, onderdirecteur afdeling Afvalbeheer Openbaar Groen.

Gemikt wordt dat in januari volgend jaar alles volledig wordt overgenomen door Openbaar Groen en Afvalbeheer. “We gaan twee keer per week ophalen. Er zal geen enkel zak meer tijdelijk geplaats worden wachtend op een kraakperswagen”, zegt Gummels.