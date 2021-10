Huidige vriend van vrouw aangehouden na kappen ex-vriend

De 36-jarige Rachel D., haar vriend Rodney S. (41) en de 27-jarige Dwayne F. zijn maandag aangehouden in verband met een kappartij aan de Grapefruitstraat. Rachel nam de twee mannen op zaterdag 2 oktober mee naar het adres waar haar ex-vriend woont, meldt het Korps Politie Suriname.

De twee manspersonen bleven in de auto zitten, terwijl Rachel naar haar ex-partner toestapte. Op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling tussen de vrouw en haar ex-vriend. Dwayne en Rodney bemoeiden zich met de ruzie en mishandelden de ex-vriend en brachten hem met een scherp voorwerp kapverwondingen toe op het lichaam.

De politie van het bureau Geyersvlijt kreeg via het Command Center op die dag de melding van een kappartij op voormelde locatie. Bij aankomst hadden de verdachten de plek reeds verlaten. Ook het slachtoffer dat het bewustzijn had verloren, was per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Leden van de recherche van Paramaribo hebben op maandag 18 oktober de drie verdachten aangehouden. Ze worden ervan verdacht de man zwaar lichamelijk letsel te hebben toegebracht. De gewonde ex-vriend werd ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting, maar is inmiddels ontslagen.

De verdachte Dwayne heeft toegegeven betrokken te zijn bij het strafbare feit, terwijl Rodney die de huidige vriend van Rachel is, ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Hangende het onderzoek zijn alle drie verdachten na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake poging moord, poging doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging in verzekering gesteld.