Facebook oplichters bieden goedkope iPhones aan en gaan ervandoor met aanbetaling

De twee verdachten Amiet R. (29) en de 22-jarige Rafael M. zijn respectievelijk op vrijdag 15 oktober en dinsdag 19 oktober door de politie van het bureau Leiding 9 A en Nickerie. Beide jongemannen worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting en verduistering.

Via social media werden er onder de naam JAIRAM iPhone telefoontoestellen te koop aangeboden. Hierbij moesten belangstellenden eerst een aanbetaling doen. Nadat de aanbetaling had plaatsgevonden, lieten de aanbieders niets meer van zich horen.

Beide verdachten werden na hun aanhouding overgedragen aan de afdeling Fraude die belast is met het verder onderzoek in deze zaak. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn Amriet en Rafael in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat dit tweetal op deze wijze meerdere slachtoffers moet hebben gemaakt.

Benadeelden worden derhalve opgeroepen om zich alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Fraude voor het doen van aangifte. Deze afdeling is ondergebracht in het politie bureau Geyersvlijt en ie te bereiken op de telefoonnummers 455830 of 451313.

De politie doet wederom een dringend beroep op de gemeenschap om zich niet beet te laten nemen door lieden die via social media onder een valse naam dan wel facebook profile goederen spotgoedkoop te koop aanbieden.