Wereldvoedseldag: Agrariërs in Suriname door LVV gehuldigd

Na het bezoek van minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) aan het district Nickerie, heeft de bewindsman op maandag 18 oktober een bezoek gebracht aan het district Marowijne. De bezoeken aan de verschillende districten worden in het kader van Wereldvoedseldag uitgevoerd met een reeks van activiteiten. Het ministerie heeft onder andere gemeend agrariërs in de bloemetjes te zetten die een exceptionele bijdrage leveren binnen de gemeenschap, maar ook dienstbaar zijn als het gaat om sociale projecten.

Na een warm ontvangst door districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West begaf de minister zich met de delegatie naar de OS Ricanaumofo waar hij werd opgewacht door de leerlingen en leerkrachten die een lied ten gehore brachten. Na een toespraak begaf de delegatie zich naar de achterzijde van de school waar de minister de officiële overhandiging deed van een moestuin die is opgezet door LVV-Marowijne. De moestuin is vooral bedoeld voor de school om zelfvoorzienend te zijn, maar ook de leerlingen bewust te maken van zelf geteelde en gezonde voeding. De voedselveiligheid wordt hiermee ongetwijfeld gewaarborgd. Het schoolhoofd, Glenda Pinas, gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de moestuin en beloofde deze te incorporeren in de lessen over gezonde voeding en plantkunde.

Onderdirecteur van Landbouw-Oost, Ashwien Gangadien, die belast was met de opzet en dagprogramma van het bezoek, zegt tevreden te zijn met hetgeen LVV-Marowijne heeft kunnen bewerkstelligen voor de school. Hij gaf mee ook na vandaag volle ondersteuning te zullen bieden in de vorm van voorlichting en begeleiding ten behoeve van de aanplant. De delegatie mocht alvast wat groente planten. De minister begaf zich daarna naar de gemeenschapszaal waar hij werd opgewacht door de hoogwaardigheidsbekleders van Ricanaumofo, waaronder kapitein Banwarie Mesack, de basja’s Adjeleke Misidjan, Pinas Soemalobi en het lid van de ressortraad Mateba Salinge en uiteraard de gemeenschap van Ricanaumofo.

De functionarissen hebben vijf agrariërs in de bloemetjes gezet als blijk van waardering van hun verdiensten op agrarisch gebied. Uit handen van de minister mochten zij een plakkaat en presentje ontvangen en werden bedankt voor hun uitzonderlijke bijdrage binnen de sector. De vijf agrariërs zijn Pita Andre, Pinas Hendrik, Tempo Andre, Akandea Marlon en Kropie Magdalena. Naast deze agrariërs, hebben andere agrariërs uit Marowijne uit handen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, voortvloeiend uit het SAMAP- project, gereedschappen en machines ten behoeve van de landbouw in ontvangst mogen nemen. Verder is er een coöperatie inwerking gesteld om de uitdagingen, maar ook de vooruitgang van de agrariërs collectief te monitoren.