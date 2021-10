Pick-up schiet uit bocht en knalt tegen boom

Deze pick-up is dinsdagavond rond 22.30 uur uit een bocht aan de Cassialaan gevlogen en geknald tegen een boom. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het ongeluk vond plaats in de bocht bij de T-kruising met de Groenhartlaan in Suriname. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder met een hoge snelheid reed en op een gegeven moment de controle over het stuur heeft verloren.

De pick-up is zwaar beschadigd. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De wagen is door een sleepdienst afgevoerd naar berging.