OPINIE: ‘Idealen Lachmon worden voortgezet’

[INGEZONDEN] – Vandaag is het 20 jaar geleden dat we afscheid hebben genomen van de legendarische leider en VHP voorzitter Jagernath Lachmon. Hij overleed op 19 oktober 2001 op 85 jarige leeftijd tijdens een officieel bezoek aan de Nederlandse regering als voorzitter van een parlementsdelegatie. Jagernath Lachmon was de oprichter en voorzitter van de VHP en heeft die functie langer dan 50 jaar bekleed.

Hij was een staatsman, een begrip in Suriname, het boegbeeld van de multi-etnische samenleving, democratie en rechtsstaat. Hij streefde ook naar de Bromki Dyari gedachte. We zullen zijn idealen blijven voortzetten, vooral als het gaat om de verbroedering tussen de Surinaamse bevolkingsgroepen, eenheid in verscheidenheid en vrede. Zijn gedachtegoed gaan we voor altijd in ere blijven houden.

Jagernath Lachmon, heeft een zeer prominente rol gespeeld in de Surinaamse politiek. Hij was tot aan zijn overlijden voor de vijfde keer voorzitter van het parlement en heeft meer dan 60 jaar zijn beroep als advocaat uitgeoefend. Hij wenste altijd een goede verhouding met Nederland, zijn pro-Nederlandse gezindheid bezorgde hem de bijnaam ”prins van Oranje”.

Toen in 1974 aangekondigd werd dat Suriname ultimo 1975 onafhankelijk zou worden, zei Lachmon dat hij wel voorstander was van de onafhankelijkheid, maar dan op de lange termijn. Hij vond dat de tijd nog niet gunstig en rijp was om afscheid te nemen van Nederland. Achteraf bekeken had hij groot gelijk!

Na de aankondiging van de onafhankelijkheid ontstond er onrust binnen de gelederen van de VHP en de samenleving. Om de rust enigszins te bewaren stemde Lachmon toe dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Hij heeft Suriname echt behoed voor grote spanningen tussen verschillende de bevolkingsgroepen. We zijn hem heel dankbaar dat hij de rust heeft kunnen bewaren.

Toen de militairen op 25 februari in 1980, een staatsgreep pleegden, nam VHP voorzitter Lachmon, direct afstand van die staatsgreep. Hij verwierp ook de gewelddadige afzetting van de regering door de verfoeide coupplegers.

Tijdens de jaren van militaire dictatuur wist Lachmon een brug te slaan tussen de door hem zo verafschuwde legerleiding en de leiders van de verschillende partijen. Hij gebruikte daarbij zijn vermaarde riethalm-filosofie en mede te refereren aan het principe van geweldloosheid naar het voorbeeld van Mahatma Gandhi.

Idris Naipal