Nu ook pinpas betalen mogelijk bij Bureaus voor Burgerzaken

Om het giraal betalingsverkeer verder gestalte te geven bij de overheidsdienstverlening in Suriname is het vanaf dinsdag 19 oktober mogelijk met de pinpas, betalingen te doen bij de verschillende Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) in zeven districten. Dit zegt de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie. De officiele lancering van de nieuwe dienstverlening werd gedaan op het Bureau voor Burgerzaken Flora. Daarbij zijn de eerste twee POS-betalingen verricht voor documenten van het CBB.

Alle BvB’s in Paramaribo, Wanica, Para en Marowijne beschikken nu over het Point of Sale (POS); de bancaire elektronische betalingsmogelijkheid. Terwijl er in Commewijne, Saramacca en Nickerie slechts ‘enkele’ BvB kantoren over deze POS mogelijkheid beschikken. CBB-directeur Kanape-Pokie hoopt dat in een later stadium deze betalingsmogelijkheid ook in de districten Coronie, Brokopondo en Sipaliwini mogelijk worden. De bedoeling is dat personen die gebruik wensen te maken van de diensten van het CBB, lange rijen bij de banken en pinautomaten kunnen vermijden.

De CBB topvrouw benadrukt dat elektronische betalingen efficiënter zijn temidden van de Covid-pandemie. Daarnaast is het ook veiliger voor de medewerkers van de bureau’s omdat zij dan fysiek met kleinere geldsbedragen te werk kunnen gaan.

“De minister van Binnenlandse Zaken heeft vanaf zijn aantreden verbetering beloofd in de dienstverlening van het ministerie en het CBB en dit is de zoveelste kleine stap in de goede richting”, onderstreept Joan Sanamin. Zij is onderdirecteur Financieel Beheer van het ministerie van Biza.

De POS-apparaten voor de elektronische betalingen worden geleverd door de Finabank N.V. Almar Giesberts, Chief Commercial Officer (CCO) van de bank, noemt de ingebruikname van de eerste POS-machine bij het CBB een historisch moment. “Ik ben ervan overtuigd dat de dienstverlening van het CBB nu nog sneller, gemakkelijker en veiliger zal plaatsvinden. Pinnen bij CBB is gratis”, aldus Giesberts.