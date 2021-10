Kuldipsingh gestart met aanbrengen toplaag Martin Luther Kingweg

Kuldipsingh Infra N.V. is dinsdagavond gestart met het aanbrengen van de toplaag op de Martin Luther Kingweg in Suriname. Hiermee is de herstelling van de wegstrekking tussen de Tout Lui Fautkanaal- en Latourweg een andere fase ingegaan.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft het startsein gegeven voor het aanbrengen van de toplaag. De werkzaamheden zullen tot en met zondag 31 oktober duren. Dagelijks wordt er gewerkt tussen 20.00 en 06.00 uur.

Op de weggebruikers wordt een beroep gedaan om rekening te houden met de aangepaste wegsituatie en de verkeersborden ter plaatse stipt op te volgen.