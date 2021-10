Brand gesticht op percelen Dalian Project

Onbekenden hebben vandaag brandgesticht op open percelen op het Dalian Project in Paramaribo-Noord. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben enkele brandhaarden aangetroffen, maar het is niet bekend wie het vuur heeft aangestoken.

Het vermoeden bestaat dat het om occupenten gaat die waarschijnlijk bezig waren met het schoonmaken van de percelen.

De brandweer trof bij haar aankomst een grote rookontwikkeling aan. Zij zag dat grote hoeveelheden gras in brand stonden op percelen maar er was niemand dichtbij de grasbranden. In de directe omgeving was een groep mensen aanwezig en ook een aantal auto’s stond geparkeerd.

Er zijn occupenten die reeds naamborden op de andere percelen hebben gezet. Ook de politie was naar de plaats voor een onderzoek.