Afgelopen etmaal 11 coronadoden en 288 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 11 coronadoden en 288 nieuwe besmettingen geregistreerd in Suriname. De nieuwe gevallen zijn aan het licht gekomen uit 575 swabs (50,1%). Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Met de 11 nieuwe doden is het aantal personen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden gestegen naar 1.040. Op dit moment worden er 81 personen in de ziekenhuizen en 14 op de intensive cares behandeld.

De coronamaatregelen van de afgelopen periode zijn verlengd met 4 weken tot en met 15 november. Er zijn nauwelijks wijzigingen gekomen.

Voor passagiers die naar Suriname willen vliegen geldt vanaf nu dat zij een negatieve SARS-CoV-2 antigeen-test van niet ouder dan 24 uur, moeten laten zien in plaats van de zogeheten PCR-test, die 72 uur geldig moest zijn. Verder zijn contactsporten weer toegestaan, echter zonder publiek.

Het dashboard na de update dinsdagavond: