80 medewerkers Financiën krijgen Nederlandse taalvaardigheidscursus

Tachtig medewerkers van het Ministerie van Financiën en Planning in Suriname krijgen een Nederlandse taalvaardigheidscursus. Na afronding van de cursus kunnen de medewerkers schriftelijke zaken, zoals een rapport, brief of een tekst, duidelijk, helder, concreet en gestructureerd opbouwen en zinnen correct formuleren.

Het Opleidingscentrum Financiën is op maandag 18 oktober gestart met deze cursus. De medewerkers zijn ingedeeld in acht lesgroepen van tien personen en de lessen zullen fysiek worden verzorgd, meldt het ministerie. De cursus bestaat uit de vier modules: spelling, grammatica, formulering, en schrijfvaardigheid.

De duur van elke module is vastgesteld op twintig lesuren van 45 minuten. De modules worden afgesloten met examens. Mevrouw G.S. Kanhai-Jaglal zal deze cursus verzorgen.