Racende minderjarige bromfietser vliegt over drempel en raakt ernstig gewond

Een 14-jarige jongen is maandagavond iets na 23.30 uur ernstig gewond geraakt nadat hij met een bromfiets over een drempel aan de Welgedacht A-weg is gevlogen en meters verder hard op de grond is gevallen.

De tiener was niet aanspreekbaar en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Vermoedelijk verkeerde hij onder invloed van alcohol of een bedwelmend middel.

Het slachtoffer is vanwege zijn leeftijd niet bevoegd om een bromfiets te besturen. In Suriname moeten bromfietsbestuurder tenminste 16 jaar oud zijn.

De politie heeft het verkeersongeval in onderzoek.