OPINIE: Reactie op schrijven Ruben Ravenberg over ABOP en BEP

[INGEZONDEN] – Met grote belangstelling en verbazing heb ik het artikel gelezen waarin dhr. R. Ravenberg stelt dat de ABOP en de BEP bij verkiezingswinst, duurzame ontwikkeling van het binnenland steeds prediken maar bij formatiesgesprekken geen belangstelling tonen voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Berust dit echt op de waarheid!?

Verschillende politieke partijen hebben getracht de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te brengen voor het achterland maar het is slechts enkele gelukt. De bouw van de Nucleus Centra in Brokopondo en Albina die als doel had de leekrachten te trainen en het te gebruiken als tussenstation tussen Min. OWC , Bureau Onderwijs Binnenland en het onderwijsveld in het binnenland. Jammer kunnen we nu stellen dat het aanvankelijke doel, van dit mooi plan in uitvoering door politiek de grond ingeboord werd.

Ik wens nu inhoudelijk te reageren op dat geen de heer Ravenberg stelt. Hij zegt: ‘dat de ABOP en de BEP bij verkiezingswinst, duurzame ontwikkeling van het binnenland steeds prediken maar bij formatiesgesprekken geen belangstelling tonen voor het ministerie van Onderwijs,Wetenschap en Cultuur.

Ten eerste wil ik erop wijzen dat het een grote leugen is. Om mijn mening te staven wil ik u vragen met mij de geschiedenis in te gaan. In A-Combinatie verband was het tot tweemaal toe de ABOP die weigerde om het ministerie van Onderwijs onder beheer van AC te accepteren.In het geval van de BEP was het anders. Ik verwijs u in dit kader naar de onderhandelingen die hebben geleid tot mede regeerverantwoordelijkheid in 2010. De BEP is altijd voorstander geweest omdat middels goed onderwijs, duurzame ontwikkeling gewaarborgd wordt. De ABOP heeft steeds geweigerd mee te werken aan de gedachte gang van de BEP. Met het ministerie van Onderwijs voor AC zou wijlen Caprino Alendy de Minister worden. Dat was een ware nachtmerrie voor de ABOPleider.

Ten tweede was de BEP nooit in de gelegenheid geweest om welke ministerie dan ook op te eisen. In AC werd altijd overleg gepleegd na een onderhandeling. BEP gaf de voorkeur aan democratische raadpleging om te komen toteen eisenpakket voor AC.Dat de ABOP van dhr. Ravenberg nooit het ministerie van Onderwijs wilt beheren,zal zeker liggen aan het feit dat er geen persoonlijke voordeel te behalen zijn voor de leiding van zijn partij.

Tenslotte valt het op dat in de regeringen waarin de ABOP zitting heeft gehad of nog zit ze nooit iets zinnig zegt over het onderwijs noch in het kustgebied noch in het achterland. Anders dan wanneer het te maken heeft persoonverheerlijking van de voorzitter. Wel erg vreemd.

Ik wil dhr. R. Ravenberg van verwittigen, indien het hier om onwetendheid gaat, dat hij zich eerst goed en juist moet laten informeren alvorens onwaarheden te verkondigen. Trouwens de ABOP kan zich voor eens en altijd meer betrokkenheid tonen voor onderwijs, educatie, training en vorming. Come up de heer Ravenberg. Er is werk aan de winkel voor u en uw partij.

Met de 9 zetels kon u het Ministerie van Onderwijs hebben opgeeist in deze regering. Weer eens heeft de ABOP nagelaten dit te doen.

S.W Sinco