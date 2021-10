Global People Awards uitreiking op 6 november

Op 6 november vindt de jaarlijkse verkiezing voor de Global People Awards plaats (Voorheen The Other Businessman). Een prestigieuze gala-avond om diversiteit te vieren en rolmodellen in de spotlight te plaatsen.

Succesvol, ambitieus en inspirerend! Maak kennis met multiculturele rolmodellen die tijdens de Global People Awards hun verhaal met ons delen. Verhalen die voor herkenning zorgen en een duidelijke boodschap afgeven

Tijdens deze feestelijke avond in Huis ter Duin presenteren drie managers en drie ondernemers zich live op het podium, waarna de titel van beste Entrepreneur en beste Manager door zowel het publiek als een onafhankelijke en vakkundige jury toegekend wordt aan de meest inspirerende kandidaat. Ook wordt er een award uitgereikt aan een young talent, genaamd Rising Star! Uiteraard trakteert Global People het publiek op wervende optredens, een culinair hoogstaand diner en tot slot een swingend dansfeest.

“Als ik het kan, kan jij het ook”! De Global People Awards bestaat uit drie categorieën: Entrepreneur, Manager en Rising Star. Wie is jouw favoriet? Stemmen kan hier.