Carwash medewerker rijdt uit wraak busje van klant tegen elektriciteitsmast

Een achttienjarige medewerker van een carwash heeft maandag met het busje van een klant uit wraak een elektriciteitsmast geramd in Paramaribo. Hij wilde zijn werkgever een lesje leren wegens het uitblijven van betaling. Hij zou twee maanden niet zijn uitbetaald.

Een monteur had het busje bij de carwash gelaten voor een wasbeurt. De eigenaar van de carwash gaf de achttienjarige de opdracht om het voertuig te wassen en vertrok van de plaats.

De jongeman nam plaats in het busje en reed opzettelijk de elektriciteitsmast en de verhoogde trottoirband aan. Nadien reed weer naar zijn werkplaats.

Volgens de 18-jarige was hij twee maanden niet uitbetaald voor zijn werk. Hij had het werk gelaten, maar de eigenaar had hem weer geroepen om te werken. De eigenaar betaalde hem echter het verschuldigde bedrag van SRD 1.000 niet.

De politie heeft de jongeman aangehouden en in verzekering gesteld voor joyriding en vernieling.