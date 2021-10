Bestuurder slaat op de vlucht na veroorzaken aanrijding tijdens lockdown

Een automobilist is maandagavond op de vlucht geslagen na het veroorzaken van een aanrijding rond 22.15 uur op de hoek van de Verlengde Ephraimzegen- en Boven Verwachtingweg in Suriname. De veroorzaker kwam na de botsing met zijn auto in de goot terecht.

Beide voertuigen (Toyota Spacio en Toyota Crown) reden in tegenovergestelde richting over de Ephraimzegenweg. Op de hoek sloeg de veroorzaker haastig af in de Boven Verwachtingweg en werd daarbij geramd door de aankomende Crown.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.