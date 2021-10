27-jarige man dood na botsing tegen EBS stroompaal tijdens lockdown

Bij een verkeersongeval maandagavond rond 23.00u in Suriname, is een 27-jarige man om het leven gekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval welk plaatsvond aan de Palingstraat in Nickerie.

Het slachtoffer T.S. reed twee uren na de lockdown met een Toyota Wish over bovengenoemde straat. Op een gegeven moment raakte hij de controle over het stuur kwijt en ramde een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS.

Daarna kwam het voertuig op z’n zij in de trens langs de weg terecht. De man raakte bekneld en moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald. Hij liet het leven ter plaatse.

De bestuurder zat alleen in het voertuig. Het vermoeden bestaat dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. De politie heeft de zaak in onderzoek.