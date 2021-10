Promarman.com breekt internationale lans voor Surinaamse artiesten

Hardworking man in the Suriname showbizz, Fabian Sijmor van Promarman.com, heeft zijn bezoek aan Nederland succesvol afgesloten. De promotor staat bekend als één van de meest actieve pleitbezorgers van talentvolle artiesten uit Suriname. Zo heeft deze ondernemer in de afgelopen 9 jaren in zijn hoedanigheid van ‘promotor Promarman.com’ vele tientallen artiesten weten te gidsen naar grotere bekendheid.

Een activiteit die altijd tot zijn grote droom behoorde. Hij schuwt geen middel om zich onvermoeibaar in te zetten om een lans te breken voor de Surinaamse showbizz; in Suriname, maar ook buiten de grenzen.

Ik dat kader bracht hij afgelopen 3 weken vele bezoeken aan media en had gesprekken met artiesten in Nederland. Gesprekken waren er met: Nedra, Benaissa, Al Goodah, Westbank, Lloyd De Meza, Colonel (Belgie), John Oldenstam, Jah Decko en Derrick-EE. Ook was hij te gast in programma’s zoals ‘Sound of Music’ Radio Stanvaste (Al Goodah), Bemoei Brigade (Anita Plowell), Radio Krerekrere (Henk Heilbron) en BRASA Media. Hierbij zette hij zijn diensten op het gebied van advies, begeleiding, trainingen, motivatie en communicatie in Suriname uiteen.

Naast de promotie verzorgt Promarman.com desgevraagd ook management en marketing activiteiten. Voor artiesten, maar ook voor ondernemingen en producten. Niet onbelangrijk, omdat velen niet de ervaring of de tijd hebben om zich op deze zaken toe te leggen. “Dan kan je het liever overlaten aan een professional”, zegt Sijmor, die zijn succesvolle bezoek aan Nederland deze week afsloot met een samenwerkingsovereenkomst tussen Promarman.com en BRASA Solutions in Nederland.