Meisje (9) dodelijk getroffen door bliksem tijdens baden in regen

Een 9-jarig meisje is zondag dodelijk getroffen door bliksem tijdens het baden in de regen bij haar woning te Pikin Saron in West-Suriname.

Het slachtoffer was naast een afdakje van de woning bezig te baden toen het begon te bliksemen en zij getroffen werd.

Volgens de moeder heeft haar dochter nog enkele momenten geleefd, maar daarna was er geen teken van leven meer. Zij bracht haar naar de plaatselijke poli, maar bleek dat het meisje reeds was overleden.

De politie werd ingeschakeld en deed de plaats aan voor een onderzoek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de familie.