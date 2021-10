Dronken echtpaar met kind op brom botst tegen auto na inhaalactie

Het ‘uit het niets’ inhalen van een auto is zondagavond verkeerd afgelopen voor een dronken echtpaar met een 2-jarig meisje op een bromfiets in Nickerie. Op de hoek van de G.G.Maynard- en Emmastraat kwam de bromfiets tijdens het inhalen in botsing met een auto die op hetzelfde moment rechtsaf sloeg.

Alle drie personen vlogen van de bromfiets en kwamen te vallen op het wegdek. De vrouw raakte bewusteloos. Zij en het kindje zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De man raakte lichtgewond en is door de politie afgevoerd naar het bureau.

De bromfietser is aangemerkt als de veroorzaker van de aanrijding. Het onderzoek duurt voort.