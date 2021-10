Binnenstad Paramaribo heeft flinke upgrade nodig; minister brengt bezoek

De binnenstad van Paramaribo is bij uitstek een plek waar zowel Surinamers als toeristen graag winkelen en wandelen. Echter is in de loop der jaren nagenoeg niets gedaan aan onderhoud. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) afgelopen vrijdag ter oriëntatie een wandeling gemaakt in de binnenstad. De OW-topman werd vergezeld door zijn 4 directoraten en ondernemers uit de binnenstad onder leiding van Conrad Issa.

Tijdens de wandeling heeft het OW-ministerie gekeken naar de danige issues die zich voordoen in de binnenstad en waar meteen aan gewerkt kan worden. Echter heeft het bedrijfsleven eerder voorstellen gedaan, dit initiatief rakende. Bedrijven in de binnenstad hebben behoefte aan een flinke upgrade. In dit kader wil het OW-ministerie een meerjarenplan opzetten, zodat elk jaar een deel van de stad kan worden gemoderniseerd en iedereen weer met een tevreden gevoel kan winkelen en wandelen.

Veiligheid en hygiëne zijn onder andere enkele zaken die het ministerie van eminent belang vindt, daarom zal samen met het bedrijfsleven worden nagegaan welke optie momenteel de meest voor de hand liggende is. Winkeleigenaren komen in met materiaal en OW met manschappen wordt eveneens gezien als een van de beste alternatieven. Het voornaamste doel is om de binnenstad aantrekkelijk en zo veilig mogelijk te maken voor de bezoekers.

Vervolgens wordt geconstateerd dat de binnenstad wordt ontsiert door illegale venters, derhalve wordt samen met de districtscommissaris gekeken naar keuzemogelijkheden. De straatventers moeten binnen afzienbare tijd worden voorzien van een veilige, maar ook vaste plekken waar ze op een efficiënte manier hun producten aan de man kunnen brengen.

Enkele veel voorkomende vraagstukken in de binnenstad zijn onder meer het zwerversprobleem, ontwateringsystemen die slecht functioneren en het welbekende parkeerprobleem dat zich reeds decennialang voordoet. Conrad Issa, directeur van Lucky Store N.V., gaf te kennen dat een aantal straten in het centrum van Paramaribo aan rehabilitatie toe is en bovenal betere faciliteiten genieten, met name voor mensen met een beperking. De belichting in de stad voldoet ook niet geheel aan de hedendaagse eisen.

De werkgroep met velerlei stakeholders werken dus gezamenlijk aan de stadsverfraaiing.