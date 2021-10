Surinamers organiseren langste DJ Marathon ter wereld

In Amsterdam vindt momenteel het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Afgelopen donderdag is de langste DJ Marathon van de wereld van start gaan. 14 dagen lang zullen meer dan 350 DJ’s non-stop optreden. De twee Surinamers Anthony Donner en Amrish Raghosing organiseren dit evenement.

Deze week staat de internationale dance industrie in de schijnwerpers tijdens het grootste dancespektakel van de wereld; ADE. Tegelijk zal ook het allergrootste en allerlangste wereldrecord plaatsvinden in de DJ-geschiedenis, namelijk: de langste DJ Marathon met alle genres. Tijdens deze DJ Marathon draaien DJ’s 14 dagen lang, dag en nacht live vanuit DJ School Alphen in Alphen aan den Rijn in Nederland.

De clubs en festivals in Nederland mochten weer open na een periode van bijna 2 jaar en dat wilden de Surinamers Anthony Donner en Amrish Raghosing vieren door een nieuwe wereldrecordpoging te organiseren, en daarmee een nieuw wereldrecord binnen te halen samen met meer dan 350 DJ’s, die uit binnen- en buitenland naar Alphen aan den Rijn reizen om met z’n allen geschiedenis te schrijven.

In de afgelopen 2 jaar dat de dance industrie op slot was hebben de initiatiefnemers internationaal bereik gecreëerd met hun DJ Marathons, en hebben zij een podium aan meer dan 900 DJ’s gegeven. Hun doel was om de DJ’s een podium te geven tijdens de corona crisis toen alle clubs dicht waren en er geen festivals mogelijk waren. Amrish Raghosing is al meer dan 10 jaar actief in de muziekindustrie en heeft internationaal opgetreden met zijn DJ Team Dutch Hustlaz. Anthony Donner is voormalig hoofdredacteur van DJ Mag en de maker van het ‘Dutch DJs’ boek, het grootste DJ- en danceboek van de wereld, hij deelde de visie van Amrish; om DJ’s een podium bieden en om het uitgaanspubliek van Nederland en de rest van de wereld te laten zien dat Nederland het nummer 1 danceland van de wereld is.

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 om 18:00 tot vrijdag 29 oktober minimaal 20:00 zal er 338+ uur lang non-stop gedraaid worden door meer dan 350 DJ’s. Het evenement wordt officieel geopend door de wethouder van Cultuur Erik van Zuylen van Alphen aan den Rijn. De eerste DJ’s die de DJ Marathon openen zijn niemand minder dan Darkraver en Ruthless. Bovendien gaat MC Big M tijdens deze recordpoging proberen 48 uur of langer non-stop te MC’en voor een eigen record.

Het evenement is wereldwijd online te volgen via www.djmarathonlive.com, Twitch DJ Marathon Live, dancetv.net en via de Nederlandse TV op Ziggo via kanaal 605 en internationaal via Roku, Amazon Firestick en DanceTV. Voor de behind the scene beelden kan men kijken op de Instagram van @DutchHustlaz en @DJSchoolAlphen.

De initiatiefnemers hopen dat dit evenement de 10.000.000 unieke views zal passeren. Uit alle delen van ons land en onze buurlanden o.a. Duitsland, België en Frankrijk stappen DJ’s van alle leeftijden uit alle genres de auto, openbaar vervoer en vliegtuig in om aan de wereld te laten zien wat zij kunnen tijdens de twee weken durende (ADE) Alphens Dance Evenement.

Anthony Donner is daarnaast met een nieuw boek bezig; het eerste boek over hardstyle ‘This Is Hardstyle’ en hij heeft onlangs het eerst custom DJ Magazine gelanceerd; het ‘Dutch DJs Magazine’. Amrish en Anthony lanceren binnenkort de eerste DJ award voor Nederlandse DJ’s, de Dutch Priority Awards. Jelmer Smit, DJ Yell More, tevens DJ-leerling van DJ school Alphen is verantwoordelijk voor o.a. de planningen en diverse hostings vanuit organisaties en muziek labels tijdens de verschillende DJ Marathons. Zij zullen dit grensverleggend spektakel realiseren met de hulp van een toegewijd team, bestaande uit o.a. de DJ leraren van DJ School Alphen; Vano Rodriguez & Roche Burnett en een productieteam onder leiding van Wouter Kikstra van Wout Events. Wouter is verantwoordelijk voor de cameraregistratie en de productie. Dit 14-daagse spektakel wordt gehouden in de meest spraakmakende DJ School van Nederland; DJ School Alphen.

De volgende wereldrecords hebben Anthony en Amrish tijdens de corona crisis verbroken: De langste DJ Marathon van 10 dagen met 201 DJ’s in verschillende genres, de langste Harder Styles DJ Marathon van 7 dagen met 203 DJ’s, de langste Female DJ-marathon van 7 dagen met 137 DJ’anes (term voor female DJ’s) en de Techno/Techhouse DJ Marathon met 128 DJ’s en de Harder Styles DJ Marathon van 10 dagen met 245 DJ’s. Hiermee hebben zij meerdere wereldrecords verbroken. De DJ’s hebben 41 dagen (984 + uren) lang non-stop gedraaid in deze 5 vorige DJ-marathons. Kijk nu live mee met recordpoging nummer 6!