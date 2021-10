Algehele veiligheidscontroles in alle zeven ressorten Nickerie

Op zaterdag 16 oktober heeft de politie van het Gewest Nickerie in alle zeven ressorten, gelijktijdig algehele veiligheidscontroles uitgevoerd. Het gaat om de ressorten Wageningen, Henar, Paradise, Nieuw-Nickerie, Waldeck, Corantijnpolder en Apoera. De algehele veiligheidscontroles zijn onderdeel van de rechtshandhaving in het Gewest Nickerie.

Simultaan aan deze veiligheidsoperatie werd er op een adres aan de Doekhieweg West een hoeveelheid illegale sigaretten, alcoholische dranken en potentie stimulerende middelen welke bestemd zijn voor verkoop aangetroffen in een barbershop.

De goederen zijn in beslag genomen en na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte R.R. in verzekering gesteld terzake overtreding van de Wet Economische Delicten.

Op een ander adres aan de H.N. van Dijkstraat zijn er 9 pakken illegale sigaretten aangetroffen bestemd voor verkoop. De verdachte P. R. werd eveneens aangehouden ter zake overtreding van de Wet Economische Delicten. Na betaling van een boete is de zaak buiten proces afgehandeld.

Deze veiligheidsoperatie heeft plaatsgevonden onder aansturing van de Gewestelijke Politie Commandant van Nickerie, hoofdinspecteur van politie Bryan Isaacs.