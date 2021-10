Veel vraagtekens bij ontwikkelingen in roofzaak KFC Lalla Rookhweg

De ontwikkelingen in de zaak, waarbij een groot geldbedrag bij KFC Lalla Rookhweg werd buitgemaakt, roepen vooralsnog veel vraagtekens op. In deze zaak zijn Dervinio D.(19) en Iseah S.(19), beide collega’s maar ook neven van elkaar, deze week aangehouden en in verzekering gesteld door de recherche van Paramaribo.

Een deel van de buit werd aan de politie overhandigd en is in beslag genomen. Of het om de volledig verdeeld aandeel van de buit gaat is vooralsnog onduidelijk. Opmerkelijk genoeg werd Dervinio, wiens moeder zelf ook bij de politie werkt, precies een week na de diefstal in vrijheid gesteld door de politie. Gezegd wordt dat dit abusievelijk zou zijn.

Aan de hand van camerabeelden van het bedrijf werd Dervinio als verdachte aangemerkt. Op de beelden is duidelijk te zien dat twee mannen gezeten op een bromfiets, de zaak via de achterkant aandeden. De mannen die ongewapend waren en integraal helmen op hadden, maakten de achterdeur open en liepen regelrecht naar de kluis waar de sleutel nog aan was.

Dervinio die op dat moment in de keuken was en de twee mannen zag, bleef staan en wachtte totdat de mannen met medeneming van de buit weer via de achterdeur wegliepen. Na enige tijd te hebben gedraald, nam hij een kijkje via de achterdeur of de mannen weg waren en sloeg daarna alarm dat er een gewapende roofoverval was gepleegd.

Gaande het onderzoek werd D. door de politie opgeroepen voor verhoor. Hij werd door zijn vader en moeder, die zelf onderofficier is bij het Korps Politie Suriname, naar het politiebureau gebracht. Aan de hand van het onderzoek kwam Iseah S. in beeld. Beiden jongemannen hebben uiteindelijk bekend en werden na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

De redactie verneemt dat Dervinio een deel van de buit aan zijn neef Iseah S. gaf. Dat geldbedrag zou echter een dag later door de vader van Dervinio weer op een afgesproken locatie zijn opgehaald. Het gestolen deel dat Dervinio had ontvangen, werd pas dagen later door een familielid aan de politie overhandigd en in beslag genomen.

Precies een week na de diefstal werd Dervinio D. per ongeluk door de politie in vrijheid gesteld. Onduidelijk is nu hoe justitie verder gaat met de zaak tegen deze jongeman, die verdacht gedrag vertoonde op beeld en ook nog een volmondige bekentenis heeft afgelegd.

De twee andere verdachten waarvan een reeds bekend is bij de politie zijn nog voortvluchtig. Recherche Paramaribo heeft de zaak in verder onderzoek.