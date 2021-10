Politie houdt twee kleine drugscriminelen aan

De Surinaamse politie heeft in de eerste week van oktober twee kleine drugscriminelen aangehouden. Het gaat om de 28-jarige Farello D. en de 34-jarige Bjorn K. meldt het Korps Politie Suriname.

D. is in de eerste week van oktober bij een inval door de Narcotica Brigade rechercheurs aan de Kroonenburgweg in de kraag gevat. De rechercheurs kregen de informatie dat de verdachte Farello drugs verkocht op die locatie. Bij een ingesteld onderzoek in de woning stuitte de politie op 57 gram marihuana. De drugs werden in beslag genomen.

Op diezelfde dag werd K. op zijn werkplek aangehouden. Hij bood in de maand april van dit lopend jaar een postpakket aan bij een postbedrijf te Latour. Tijdens controle stuitte de douane rechercheurs op 316 gram cocaïne die in het postpakket verborgen zat. Ook die drugs werden in beslag genomen en overgedragen aan afdeling Narcotica Brigade van de politie.

Hangende het onderzoek zijn Farello en Bjorn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.