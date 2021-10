Overheid Suriname gaat COVID-19 steun geleidelijk afbouwen

De Surinaamse overheid gaat de COVID-19 steun geleidelijk afbouwen. Er is van februari tot juni een selectieprocedure geweest en tot oktober zijn er 9.844 personen geselecteerd van wie de gegevens naar de bankinstellingen zijn gestuurd voor uitbetaling. Dat zei minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ) afgelopen donderdag in De Nationale Assemblee (DNA), waar ze inging op vragen van het parlement over de stand van zaken rond Covid-19 in Suriname.

In dit aantal zijn er 844 werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen. Deze personen moeten nog data aanleveren en een bankrekening openen. Volgens de bewindsvrouw moeten verder 719 KMO’s en kleine zelfstandigen ook nog data aanleveren ter opening van een bankrekening.

“Ik weet dat er veel klachten zijn en dat de mensen zeggen dat ze niet zijn uitbetaald, maar we moeten wel eerlijk zijn dat als het ministerie vraagt om data en documenten aan te leveren, dat dan ook op tijd moet gebeuren”, aldus de minister. Ze voegt eraan toe dat wanneer deze te laat ingeleverd worden, de mensen dan niet voor dezelfde maand uitbetaald kunnen worden. De uitbetaling geschiedt dan de daaropvolgende maand.

Het ministerie heeft thans met een bedrag van SRD 34.935.000 al bijna SRD 35 miljoen aan Covid-steun uitbetaald. Volgens minister Kuldipsingh kan het uitbetalen niet zo doorgaan. Ze wijst erop dat er een vaccinatiecampagne loopt, er zijn genoeg vaccins en daarnaast zijn bedrijven en alle organisaties opengegooid.

“Dus de mensen kunnen terug aan het werk. Daarom dat we hebben gezegd dat we langzamerhand de Covid-steun gaan afbouwen.” De bewindsvrouw merkt op dat mensen terug aan het werk zijn, maar dat niemand aangeeft de Covid-steun niet meer nodig te hebben. “Dus je hebt je salaris nu, plus je krijgt een 1500 SRD Covid-steun van de overheid.”

Het ministerie gaat nu die steun aan degenen die al aan het werk zijn, afbouwen. De minister noemt onder meer restaurants, kapsalons en nagelsalons. Ze zegt dat mensen binnen deze ondernemingen al weer aan het werk zijn, maar nog steeds Covid-steun van de overheid ontvangen.

Van degenen die nog geen baan hebben, zijn de stukken doorgestuurd naar de vacaturebank. Deze mensen worden zoveel als mogelijk doorgestroomd naar de particuliere sector. Indien het ministerie hun geen baan kan garanderen zullen ze volgens minister Kuldipsingh nog steeds in aanmerking komen voor Covid-steun.