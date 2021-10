Liang de Beer en Rudya Melim winnaars eerste Anton de Kom schrijfwedstrijd

Liang de Beer en Rudya Melim zijn de winnaars van de eerste Anton de Kom-schrijfwedstrijd, georganiseerd door The Black Archives, Stichting Anton de Kom en uitgeverij Atlas Contact.

Hun verhalen zijn opgenomen in de bundel Antonlogie, verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom, dat gelijktijdig werd gepresenteerd. Liang de Beer schreef het essay Verhalen van migratie waarin ze de vraag tracht te beantwoorden hoe de kolonie doorwerkt in haar familiegeschiedenis en Rudya Melim schreef een poëtische ode Aan Anton de Kom, aan activisten van toen & nu en aan jou.

Volgens de jury van de Anton de Kom-schrijfwedstrijd, bestaande uit Kathleen Ferrier, Vincent de Kom, Raoul de Jong, Tessa Leuwsha en Mitchell Esajas, getuigen de inzendingen van een enorme verhalende kracht en urgentie. In totaal meldden 46 mensen zich aan voor de schrijfwedstrijd. Hieruit werd een voorselectie van 15 personen gemaakt die hebben deelgenomen aan een traject waarin ze aan schrijfworkshops hebben deelgenomen van Karin Sitalsing en Neske Beks. Er zijn uiteindelijk 13 inzendingen voor de schrijfwedstrijd ingestuurd.

Hoezeer Anton de Koms gedachtegoed een bron van inspiratie is voor vele generaties, bewijzen ook de overige verhalen in de bundel Antonlogie. In vaak heel persoonlijke, onderzoekende bijdragen buigen de schrijvers zich over onder meer hun band met het gedachtegoed van De Kom, zijn inzichten over recht en onrecht, zijn pleidooi voor zwart bewustzijn en zijn strijd om de dingen waar we niet graag over praten bespreekbaar te maken. Deze bundel wordt ingeleid door Mitchell Esajas en bevat naast de bijdragen van de twee winnaars van de Anton de Kom-schrijfwedstrijd essays van Guno Jones, Nina Jurna, Vincent de Kom, Ianthe Sahadat en Humberto Tan.

Anton de Kom was een antikoloniaal denker, verzetsstrijder, vader, auteur en dichter. Hij wijdde zijn leven aan de strijd tegen kolonialisme en fascisme. Vele decennia na zijn overlijden wordt hij nog steeds herinnerd, zo bleek eens te meer in 2020: De Kom werd opgenomen in de canon en Wij slaven van Suriname werd een bestseller.