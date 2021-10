Kluis leeggehaald bij inbraak Yokohama Coesewijnestraat

De bewaker van Yokohama aan de Coesewijnestraat is vanochtend overvallen. Drie gewapende rovers gingen ervandoor met de inhoud van de kluis van de autohandelszaak in Suriname.

De rovers zijn vermoedelijk in een zwarte Toyota Vitz op de plaats afgezet. Zij waren gewapend met vuistvuurwapens en vielen de wachter aan. Zij knevelden de man met tie-wraps en lieten hem in die toestand achter.

Daarna gingen de criminelen via het dak en de vliering in het gebouw. De rovers kwamen terecht in het kantoor van waar zij de kluis hebben geforceerd en de inhoud hebben buitgemaakt. Het is niet bekend wat er allemaal in de kluis was.

De rovers hebben de bewaker geslagen, maar hij liep geen ernstig letsel op. De politie verwees hem voor medische behandeling. Het onderzoel duurt voort.