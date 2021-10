In club aangehouden man genoemd in zaak 63kg coke in koffer Zanderij

De naam van de onlangs aangehouden voortvluchtige verdachte Kenneth L. meer bekend als ‘Kenny’ of ‘Segebaai’, werd genoemd tijdens het onderzoek waarbij 63 kilogram cocaïne was onderschept in een koffer in de landwegen te Zanderij. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

De 42-jarige drugsverdachte werd op last van de procureur-generaal bij het hof van justitie in Suriname sinds juni 2018 opgespoord en is op zaterdag 9 oktober door het Arrestatie Team (AT) aangehouden. Hierna werd hij overgedragen aan de rechercheurs van Narcotica Brigade.

L. bevond zich op dat moment in een club (foto). Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.