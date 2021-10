Druk op zorgsector vanwege COVID-19 nog steeds enorm; opschalingsplan zorg start

In Suriname zijn vrijdag 15 oktober weer 7 coronadoden en 271 nieuwe besmettingen genoteerd. De druk op de zorgsector vanwege COVID-19 is nog steeds enorm. Behalve dat er dagelijks mensen overlijden aan het virus, is de besmettingsgraad nog steeds hoog.

Het aantal patiƫnten dat in thuisisolatie aan de zuurstofconcentrator zit, ligt tussen de 100-150. Er zijn ruim 300 personen die ziekenhuiszorgbehoeftig zijn en/of aan een zuurstofconcentrator behoren te zijn.

De eerste fase van het opschalingsplan voor de COVID-19-zorg gaat daarom binnenkort in uitvoering. Deze behelst een opschaling van 90 bedden voor de COVID-zorg in de verschillende ziekenhuizen in Nickerie en Paramaribo (inclusief KKF-checkpoint), rekening houdende met alle randvoorwaarden die niet voor handen zijn zoals human resources, medische verbruiksartikelen en medicamenten.

De cijfers van vrijdag 15 oktober 2021: