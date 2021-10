Vrouw steekt huurwoning in brand na ruzie met eigenaar

Een vrouw heeft donderdagavond vermoedelijk brandgesticht in haar huurwoning aan de Kennedyweg in Suriname. Zij had ruzie gekregen met de eigenaar van het huis.

In een Whatsappbericht naar hem toe dreigde zij brand te stichten in het huurhuis van waar zij zou verhuizen. De eigenaar toonde het bericht aan de politie.

Het betreft een houten woning van 12 bij 7 meter. Tijdens de brand was de vrouw niet op het adres. De woning die aangesloten was op het elektriciteitsnet is afgebrand. Het is niet duidelijk of die verzekerd was.

De brandweer heeft een kat kunnen redden uit het brandende pand. Zij heeft kunnen voorkomen dat een andere woning op hetzelfde erf is afgebrand. Deze heeft wel water- en schroeischade opgelopen.

De politie werkt aan de opsporing van de vrouw.