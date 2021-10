Man mishandelt vrouw omdat ze geen relatie met hem wil

De Surinaamse politie heeft een 46-jarige man aangehouden die er een gewoonte van maakt om vrouwen te mishandelen, wanneer hij zijn zin niet krijgt. Vorige maand heeft deze man een vrouw voor een supermarkt aan de Pokopawstraat mishandeld, omdat ze zijn aanzoek voor een liefdesrelatie heeft afgewezen.

De man genaamd Ivan P. alias ‘Bhaja’, bracht haar vuistslagen toe op het lichaam, waardoor het slachtoffer letsel heeft opgelopen aan haar oog. Tijdens de mishandeling kwam de vrouw te vallen, waarbij haar gezondheidsbril is vernield. De verdachte bedreigde het slachtoffer daarbij ook nog met de dood meldt het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer moest medisch worden behandeld en is verwezen naar een specialist. De verdachte werd opgespoord en is op vrijdag 8 oktober door de politie van het bureau Latour aangehouden. Bij zijn aanhouding verklaarde Ivan aan de wetsdienaren dat de vrouw hem een geldbedrag in SRD schuldig is. Het slachtoffer gaf de politie te kennen niets van deze betaling af te weten.

Ivan die een bekende van de politie is, was in de maand februari 2021 reeds ingesloten, aangezien hij twee vrouwen met wie hij een relatie had eveneens had mishandeld. Hij werd voorgeleid en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.